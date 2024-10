Odstopila direktorica bistriškega Zdravstvenega doma

Direktorica zdravstvenega doma Slovenska Bistrica mag. Urška Semdak je nepreklicno odstopila. Pojasnila je zgolj, da odstopa iz osebnih razlogov. Za zdaj še ostaja zaposlena v zdravstvenem domu. Svet zavoda bo predvidoma na današnji seji imenoval vršilca dolžnosti direktorja.

Javni zavod Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ima trenutno strokovnega direktorja, to je Peter Vuković, doktor dentalne medicine. Na tem mestu je od julija letos, ko je njegova predhodnica (dr. Antolinc Košat) odšla v službo drugam.

Odstop Urške Sedmak prihaja v času po zapletih in gneči pri vpisovanju k novi zdravnici. Mnogi so ostali brez družinskega zdravnika, kar je sprožilo pritoževanja in nezadovoljstvo. V ZD v notranjem strokovnem nadzoru pri vpisovanju nepravilnosti niso ugotovili.