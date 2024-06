Odsev leta na Gimnaziji Sl. Konjice

Konec šolskega leta so na Gimnaziji Slovenske Konjice proslavili s prireditvijo Odsev leta. Na tradicionalni prireditvi so se poklonili dijakom, ki so od septembra naprej dosegali vidne uspehe na različnih področjih. Letošnje leto je bilo izjemno uspešno, pravijo na konjiški gimnaziji. Dijaki so na različnih državnih tekmovanjih dosegli kar 45 zlatih ali srebrnih priznanj. Kot izjemno vztrajni so se izkazali dijaki, ki so bili odlični vsa 4 leta šolanja: Iva Kos, Dijana Kovše, Ulrik Lebeničnik Trstenjak, Ambrož Levart, Lana Ribič, David Špes, Gašper Cugmas, Špela Hace in Nik Škorjanc. Prvi poletni dan je tako minil v duhu proslavljanja dijaških uspehov. Poleg individualnih uspehov so si v tem šolskem letu konjiški gimnazijci prisvojili tudi priznanje za najbolj inovativno gledališko predstavo v sklopu projekta Transgeneracije 2024, dosegli pa tudi 1. mesto v znanju o Evropski uniji. (A. S.)

