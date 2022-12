Odprli naravoslovno učilnico in učno pot na prostem

Pri ribniku Lovske družine Vojnik so namenu slovesno predali naravoslovno učilnico na pr ostem in učno pot. S skupnimi močmi so jo postavili in opremili osnovnošolci, občina kot nosilec projekta in domača lovska družina.

Pot je krožna s poučnimi vsebinami iz narave ter živalskega in rastlinskega sveta. Primerna je tako za osnovnošolce – v sklopu izobraževalnega procesa, kjer bodo lahko občasno izvajali pouk na prostem, za izkustveno učenje ter krepitev odnosa in skrbi do okolja ter naravoslovnega znanja -, kakor tudi za vse obiskovalce. Živalski del so prispevali lovci, rastlinskega pa osnovnošolci.

PŠ