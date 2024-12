Odprla se je 9. Božična bajka Slovenije v Mozirskem gaju

Tik pred prvo adventno nedeljo je svoja vrata odprla že 9. Božična bajka Slovenije, ki je Mozirski gaj odela v 1,9 milijona prazničnih lučk.

Ena najlepših adventnih destinacij pri nas tudi tokrat prinaša prav posebne svetlobne zgodbe, ki bodo v vseh obiskovalcih zagotovo prebudile praznično vzdušje. Prav vsak tematski vrt namreč sporoča svojo zgodbo, nekaj posebnega pa je tudi sprehod skozi celotni park.

Navdih črpali iz družinskih vrednot

Kot so obiskovalci Božične bajke že vajeni, tudi letos ta prinaša novo rdečo nit okrasitve. Tokrat je kreativna vodja Božične bajke Slovenije, Ana Bertić, pri zasnovi navdih iskala v družini in družinskih vrednotah, kot so družinska sreča, ljubezen in povezanost. V vsakem od ikoničnih tematskih vrtov obiskovalce tako čaka prav poseben ambient, odet v izbrane barve, ki sporoča svojo zgodbo.

Vhod je obarvan v modre odtenke in s tem opominja na zaupanje ter iskrenost med družinskimi člani. Začarana vas sije v zeleni barvi, s čimer je kreativna vodja želela opomniti na harmonijo in ravnovesje med časom, ki ga namenimo družini, in časom za druge obveznosti. Japonski vrt pa s svojo belo barvo spominja na zasnežene pokrajine, ki so vedno prizorišče lepih družinskih aktivnosti.

Tudi letos novosti

Prav tako tudi letos obiskovalce v Božični bajki čakajo številna doživetja. V parku bodo občasno lahko srečevali Miklavža in Božička, mogoče se bo zagreti s toplimi napitki, kupiti kakšno domače darilce in na vsakem koraku ujeti čudovite fotografije.

Poleg nove svetlobne zgodbe so v parku tudi tokrat pripravili številne novosti. Obiskovalce v lučkah čaka popolnoma prenovljen Zeliščni vrt, ki ga je sicer lanskega avgusta uničila poplava. Občudovati je mogoče kar 30 scen iz božične vasi, obiskovalci pa bodo med sprehodom lahko odkrili tudi številne druge skrivnosti.

Odprti vse dni v tednu

Božična bajka Slovenije v Mozirskem gaju je letos odprta od 30. 11. do vključno 5. 1. 2025. Park je tudi tokrat odprt prav vsak dan, tudi med prazniki in vikendi, od 16. do 21. ure, ob vsakem vremenu. Kot vedno, je za obiskovalce na voljo brezplačno parkirišče, destinacija pa je prijazna tudi kužkom. (MH)