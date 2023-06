Odobrena nepovratna sredstva za obnovo samostana dominikank v Studenicah

Nekdanji samostan dominikank v Studenicah bodo v prihodnjih dveh letih obnavljali tudi s sredstvi ministrstva za kulturo. Včeraj so izvedeli, da so bili uspešni na razpisu za nepovratna sredstva za obnovo ogroženih kulturnih spomenikov.

Na razpis je prispelo 284 vlog, 44 projektov je bilo odobrenih, med njimi (kot edini spomenik na območju Upravne enote Slovenska Bistrica) projekt sanacije samostana v Studenicah.

Vrednost obnove je bila ocenjena na slabih 420 tisoč evrov, od tega pa so dobili odobrena nepovratna sredstva v višini 47 % celotne vrednosti projekta ali skoraj 200 tisoč evrov. Polovico letos, polovico v 2024.

»Zavedamo se, da nas v naslednjih dveh letih čaka veliko dela in odgovornosti, saj je kompleks z ohranjenimi romanskimi in gotskimi elementi v slovenskem merilu izjemen. Prepričani smo tudi, da bomo odslej s še močnejšo voljo sledili ciljem, ki nas bodo pripeljali do revitalizacije tega dragocenega spomenika,« se je novice razveselila vodja projekta obnove samostana, umetnostna zgodovinarka dr. Simona Kostanjšek Brglez.

Kaj so doslej že prenovili?

Prenova samostana sicer poteka že več kot leto dni. Financira jo lastnik kompleksa, to je mariborsko podjetje Enertec. V tem času so že sanirali vse strehe, uredili odvodnjavanje in okolico. Kmalu bodo začeli z deli na samih objektih, torej s statično sanacijo oz. stabilizacijo samostanskih stavb, preko poletja bodo skrbeli tudi za okolico samostana.

In kakšno vsebino so namenili samostanu po obnovi? »Še vedno se držimo prvotnih načrtov, ki smo jih nekoliko prilagodili novim raziskavam. Naša želja je, da v nekaj letih revitaliziramo prvi objekt in vanj umestimo kavarno, muzejske vsebine, večnamensko dvorano, restavracijo in nekaj sob za goste, ki želijo v Studenicah ostati dlje časa,« pove Kostanjšek Brglez. S tem bi lahko končali v treh letih. Nato bo sledila obnova drugih delov objekta, ki bo terjala več sredstev, pa tudi več časa.

Danes v Studenicah zgodovinsko predavanje!

V Studenicah pa je v zadnjem letu tudi vse bolj živahno – obnova samostana, razni dogodki za strokovno ali laično javnost privabijo vse več obiskovalcev.

Danes, 16. junija ob 17. uri, bo v nekdanji osnovni šoli zgodovinsko predavanje o rodbini Konjiško-Rogaških, iz katere izhaja tudi ustanoviteljica studeniškega samostana, Zofija Rogaška. Predaval bo zgodovinar dr. Martin Bele, sicer predavatelj na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. (B. Petelinšek, foto FB Studenice / Revitalizacija studeniškega samostana)