Odlični rezultati bistriškega Judo kluba Impol. Timotej Kos bronast v Tuniziji.

Slovenska mladinska reprezentanca se je udeležila mladinskega afriškega pokala v Tuniziji. Na tekmovanju je nastopalo 130 tekmovalcev iz 13 držav. Judo klub Impol sta na tekmovanju zastopala Tjaš Pintarić (do 73 kg) in Timotej Kos (do 90 kg) . Tjašu je žreb v prvem krogu namenil predstavnika iz Tadžikistana, ki je bil zanj klub dobri borbi premočan. Timotej se je v četrtfinalu pomeril z domačinom iz Tunizije. Odlično se je boril celo borbo, vendar je 10 sekund pred koncem storil napako in padel za wazari. V repasažu se je pomeril z nasprotnikoma iz Tunizije in Estonije ter oba premagal in osvojil bronasto medaljo.

Na kadetskem evropskem pokalu v Genovi se je odlično odrezal Luka Kodrič v kategoriji do 73 kg. Po zmagi nad Italijanom in Švicarjem je v četrtfinalu izgubil s Hrvatom. V repasažu je dosegel dve zmagi nad predstavnikoma iz Mongolije in Italije, v borbi za tretje mesto pa je moral priznati premoč Švicarju. Luka je s štirimi zmagami in dvema porazoma dosegel peto mesto, s katerim si je zagotovil nastop na letošnjem kadetskem evropskem prvenstvu. Vse bližje je tudi normi za nastop na EYOF-u.

V Ravnah na Koroškem je potekalo tekmovanje Guštanj Open. Nastopilo je 198 tekmovalcev iz šestih držav. Judo klub Impol je osvojil dve zlati, tri srebrne in šest bronastih medalj. Zlati medalji sta v kategoriji U14 osvojila Ema Rožan in Žan Tomažič. Srebrne medalje so si priborili Anej Auer v kategoriji U12 ter Jakob Kocjan in Matevž Perpar v kategoriji U14. Bronaste medalje so osvojili Jaka Bračič, Ajda Koprivnik, Žiga Prepelič in Amadej Žonta v kategoriji U12 ter Peter Gajšek in Anže Kovačič v kategoriji U14. (JK Impol)