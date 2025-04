Odličen vikend bistriških judoistov – David Štarkel bronast v Dubrovniku, Luka Kodrič v Teplicah

Minuli vikend je v Dubrovniku potekal članski evropski pokal. Na tekmovanju se je pomerilo več kot 400 judoistk in judoistov iz 39 držav. Bistriški Judo klub Impol in reprezentanco Slovenije sta na tekmovanju zastopala David Štarkel in Gal Blažič. Oba sta tekmovala v kategoriji do 60kg.

David Štarkel se je odrezal odlično, saj je po štirih zmagah in enem porazu osvojil tretje mesto in tako bronasto medaljo. V prvi borbi je premagal Švicarja. V četrtfinalu mu je nasproti stal Francoz, kasnejši zmagovalec turnirja, ki je Davida ugnal po podaljških na kazni. V repasažu je David nato zanesljivo premagal Nemca, Britanca in v borbi za tretje mesto še Nizozemca. Za Davida je to odlična popotnica za člansko evropsko prvenstvo, ki ga konec meseca čaka v Podgorici. Krstni nastop v članski konkurenci je odlično opravil Gal Blažič. V prvem krogu je z ipponom premagal Nemca, v naslednjem krogu pa še prvega nosilca turnirja – predstavnika Malte. V četrtfinalu je izgubil z Nizozemcem in nato v repasažu še z Britancem, kar mu je prineslo deveto mesto.

1 od 3

Minuli vikend je v Teplicah na Češkem potekal kadetski evropski pokal. Na tekmovanju se je borilo kar 805 judoistov iz 38 držav. Bistriški klub in slovensko reprezentanco je na tekmovanju zastopal Luka Kodrič v kategoriji do 73 kg, kjer je tekmovalo kar 80 tekmovalcev. Luka se je odrezal več kot odlično in osvojil vrhunsko tretje mesto in prav tako bronasto medaljo. Do polfinala je Luka premagal Madžara, Grka, Šveda in v četrtfinalu še Kirgiza. V polfinalu je bil zanj premočan predstavnik iz Azerbajdžana. V borbi za tretje mesto je Luka premagal Srba in osvojil bron. To je bila tudi edina medalja za slovensko kadetsko reprezentanco na tekmovanju. (Povzeto po zapisu JK Impol, Foto: EJU/JK Impol)