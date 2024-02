Odličen obisk muzejev ob kulturnem prazniku

Kulturni praznik je tudi letos prinesel prost vstop v celjske muzeje in galerije ter tako med muzejske stene pripeljal številne obiskovalce.

Brezplačen ogled vseh stalnih in občasnih razstav je bil v Muzeju novejše zgodovine Celje (MNZC) na voljo med 9. in 17. uro, Pokrajinski muzej Celje pa je vabil na ogled svojih zbirk v Staro grofijo in Knežji dvor do 16. ure. Oba muzeja sta pripravila brezplačna vodstva po nekaterih svojih razstavah in sta bila zadovoljna z obiskom.

»Naš muzej je bil danes poln. Imeli smo zimski odpiralni čas, od 10. do 16. ure, a so ljudje začeli prihajati že pred pol deseto uro,« je povedala Andreja Klinc iz Pokrajinskega muzeja Celje in dodala, da jih je po prvih ocenah obiskalo okrog 3500 obiskovalcev, od tega približno tretjina šolarjev, dijakov in študentov. »Imeli smo tudi javno vodstvo po razstavi Prevzeto v zaščito, na kateri je bilo približno 40 ljudi, in voden ogled po razstavi o Avgustu Frideriku Seebacherju, na kateri je bilo 20 ljudi,« je zaključila.

Z obiskom so bili več kot zadovoljni tudi v MNZC. V matični hiši muzeja in obeh dislociranih enotah, Fotoateljeju in galeriji Pelikan ter Starem piskru, so namreč beležili rekorden obisk zadnjih let. »Še posebej so si obiskovalci, tako mali kot veliki, z navdušenjem ogledali čisto novo gostujočo razstavo v Otroškem muzeju Hermanov brlog ‘Krapinski pračlovek pri Hermanu Lisjaku’, ki se je odprla na predvečer kulturnega praznika in bo na ogled še vse do konca poletja,« je povedala Katja Pur iz MNZC.

Vrata so odprli tudi Stari grad Celje, Zgodovinski arhiv Celje, Likovni salon in Galerija sodobne umetnosti. V slednji so organizirali vodstvo po novi razstavi V hudičevi luknji avtorice Keiko Miyazaki, v Likovnem salonu pa so organizirali otvoritev razstave Jake Babnika: Gibljive slike.