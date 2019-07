Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je evropsko prvenstvo na Madžarskem končala na 5. mestu. V izbrani vrsti sta bili tudi Štajerki: Lena Gabršček iz Celja in Suzana Ocepek iz Tabora pri Vranskem. Slovenke so po izpadu v četrtfinalu – Ukrajinke so bile boljše z 1:3, pristale v skupini za razvrstitev od 5. do 9. mesta, kjer so premagale vse štiri tekmice, nazadnje danes s 3:0 v nizih Hrvaško.

Foto: ParaVolley Europe

