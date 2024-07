Ocvrtki iz češnjevih paradižnikov

Sestavine za 4 osebe:

400 g češnjevih paradižnikov

1 mlada čebula

žlica sesekljane sveže mete

žlica sesekljane sveže bazilike

žlica sesekljanega peteršilja ali koprca

sol in poper

200 g ostre moke

200 ml rastlinskega olja

200 ml olivnega olja

Priprava:

1. korak:

Češnjeve paradižnike narežemo na četrtine ali osmine, čebulo grobo sesekljamo in dodamo v skledo. Začinimo z zelišči, soljo, poprom. Premešamo in dodamo moko. Vse skupaj dobro

premešamo, da se sestavine povežejo. Postavimo v hladilnik za pol ure.

2. korak:

V globoko ponev vlijemo oba olja in pristavimo na ogenj. Olje segrevamo do 170°C.

3. korak:

Zmes za ocvrtke vzamemo iz hladilnika. Če je zmes morda postala preveč tekoča, jo lahko

zgostimo s krušnimi drobtinami. Ko je olje vroče, previdno v olje spustimo žlico zmesi. Postopek ponavljamo, vendar pazimo, da v olju ni preveč ocvrtkov naenkrat. Cvremo približno pet minut oziroma tako dolgo, da so enakomerno zlato rjavo zapečeni.

Paradižnikovi ocvrtki so okusna grška predjed, odlično se jim poda znana grška omaka iz kumar in jogurta, tzaziki.