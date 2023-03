Ocvrti zvitki z zeljem

Sestavine za 4 osebe:

· 3 listi kupljenega vlečenega testa

· pol glave mladega zelja

· 1 korenček

· 2 mladi čebulici

· 2 stroka česna

· malo arašidovega ali sezamovega olja

· malo ingverja in/ali čilija

· svetla sojina omaka

· sol

· olje ali mast za cvrtje

· jajce za lepljenje robov

Priprava

1. korak:

Liste vlečenega testa prerežemo čez pol in nato še na pol. Sesekljamo čebulo, česen ter ingver in/ali čili, korenček grobo naribamo, zelje pa narežemo na tanke rezance. Lahko uporabimo tudi kakšno drugo zelenjavo, npr. por, sojine kalčke, ohrovt …

2. korak:

Na segretem olju posteklenimo čebulo, dodamo korenček, zelje in česen ter ingver in/ali čili. Pražimo približno pet minut in začinimo s soljo in sojino omako.

3. korak:

Na list testa na vogal položimo dve žlici nadeva in preganemo vzdolžne robove. Začnemo zvijati in zavijemo do konca. Z razmešanim jajcem premažemo robove in na koncu stisnemo, da nadev ne izpade.

4. korak:

Olje ali mast za cvrtje dobro segrejemo in zvitke v nekaj minutah zlato rjavo ocvremo z obeh strani. Če se cvrtju izogibamo, lahko zvitke spečemo v pečici pri 200 °C.

Priljubljeno hrustljavo prilogo ali prigrizek mnogi radi pomakajo v sladkokislo čili omako.