Obstoječi kotlovnici Dobrava v Zrečah bodo dodali nov energent

Kotlovnico Dobrava v Zrečah čaka rekonstrukcija in prizidava. Dela na terenu naj bi stekla naslednje leto maja, terminski plan pa je takšen, da bi z njimi končali do septembra 2026. Objavili pa so že sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Predvidena je vgradnja kotla na lesno biomaso. Na severni strani kotlovnice pa sta načrtovana dograditev vkopanega zalogovnika za sekance ter postavitev ciklona in zalogovnika pepela. Lesni sekanci bodo sicer dodani kot nov energent, zemeljski plin pa bo ostal kot vir za pokrivanje konic ogrevanja in kot rezervi energent. Lastnik kotlovnice je Unior, ki bo prenovo tudi financiral, seveda pa računajo na sofinancirane v višini 45 odstotkov upravičenih stroškov.

