Obsotelje in Kozjansko: Obdarili so sedemnajst družin

Podjetje Total Mont iz Rogaške Slatine in Mladinsko društvo Kostrivnica sta kmalu po začetku učenja na daljavo, ki ga v času, ko so zaradi epidemije zaprte učilnice, izvajajo po naših šolah, sprožila dobrodelno akcijo.

Družine, v katerih si ne morejo privoščiti računalnika, ki pa je nepogrešljiv za učenje na daljavo, so pozvali, da se jim javijo. Dobili so precej prijav, prejšnji teden pa realizirali akcijo, v kateri so razdelili 17 paketov pomoči družinam v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Rogatec. Paket vsebuje računalnik, tiskalnik, miško, dva paketa barv in dva paketa papirja za tiskanje.

Deset paketov je doniralo podjetje Total Mont d. o. o. iz Rogaške Slatine, sedem jih je prispevalo Mladinsko društvo Kostrivnica skupaj s člani in simpatizerji društva. »Družine so izbrane na podlagi prošenj družin, ki smo jih prejeli, in predlogov učiteljev, profesorjev in ravnateljev,« pravi direktor podjetja in dolgoletni predsednik kostrivniškega mladinskega društva Nino Ivačič. V občini Rogaška Slatina so pomagali šestim družinam, v občini Šmarje pri Jelšah sedmim, trem v Rogatcu ter eni v Podčetrtku.

»Za akcijo smo se najprej odločili v podjetju Total Mont d. o. o., kjer smo želeli podariti pet prenosnih računalnikov. Ker smo v nekaj dneh prejeli več kot 800 prošenj iz celotne Slovenije, smo se odločili, da bomo podarili 10 računalnikov in donacijo omejili na občino Rogaška Slatina in sosednje občine,« o razlogih za dobrodelno akcijo pravi Ivačič. Ker pa so bile tudi v domačem okolju potrebe po opremi za učenje na daljavo velike, se je odločil, da na pomoč povabi člane Mladinskega društva Kostrivnica. »Akcija je hitro stekla, mladi Kostrivničani in simpatizerji društva smo v nekaj urah zbrali približno 3000 evrov, kar je zadostovalo še za 7 kompletov računalnikov. Tako smo podjetje Total Mont d. o. o. in Mladinsko društvo Kostrivnica osrečili 17 družin in skupaj kar 48 šolarjev iz družin, ki so prejele donacijo. Veseli smo predvsem otroških nasmehov, upamo pa, da smo z akcijo spodbudili tudi druge, da pomagajo po svojih močeh,« je še dodal Ivačič. (J. S.)