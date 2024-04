Obnovljen kultni kiosk K67

Dijaki Šolskega centra Celje. Ob 140-letnici Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko so obnovili kultni Kiosk K67.

Legendarna ikona mesta – Kiosk K67 je bil nekoč del podjetja Izletnik Celje, v njem pa so v preteklosti kupovali avtobusne vozovnice. Ko je odslužil prvotnemu namenu, ga je kupila prebivalka Celja in ga dolgo hranila na deponijah, dokler ni lani postal last občine in začelo se je novo poglavje: obnova. Slednja je potekala na pobudo celjske občine v sklopu praktičnega pouka dijakov Šolskega centra Celje. Njihova želja je bila, da se ta kiosk obnovi v mestu, kamor spada. Prav tako pa je takšen projekt bil izjemnega pomena za dijake, saj je omogočal praktično učenje, reševanje realnih izzivov in zahteval temeljito pripravo.

Obnova je bila zelo zahtevna

Obnova je bila kompleksna in polna nepričakovanih situacij. »Vse, kar smo dobili, so bile načete plošče, njihove površine so bile zelo neravne, to je bil za nas velik zalogaj,« so povedali dijaki šolskega centra, ki so površine zravnali, sestavili, spolirali in pobarvali ter dodali nova stekla. Pri tem so tesno sodelovali s podjetji, ki so izvajali podobne prenove in se ob tem veliko naučili. Skupaj s Srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko in računalništvo so poskrbeli za elektriko, ogrevanje in internetno povezavo.

Dijake je med obnovo obiskal Saša Janez Mächtig, slovenski arhitekt, industrijski oblikovalec ter hkrati idejni oče kioska. Nad njegovim obiskom so bili dijaki še posebno navdušeni.

Po uspešni obnovi so minuli teden, ob prazniku občine, končni izdelek postavili na ogled. Kiosk je ponovno oživel in je vse do konca meseca na voljo na Krekovem trgu. Deloval bo kot živahno središče srečevanja med prebivalci in različnimi organizacijami v mestu.