Obnova studeniškega samostana se nadaljuje

V samostanskem kompleksu v Studenicah se je konec maja znova odprlo delovišče. Po skoraj enoletnem premoru podjetje Enertec nadaljuje obnovo.

Lani poleti je mariborsko podjetje Enertec, lastnik samostana v Studenicah, zaradi pomanjkanja sredstev začasno prekinilo z deli, opredeljenimi v projektu, ki ga je odobrilo in sofinanciralo Ministrstvo za kulturo. Za projekt statične sanacije, vreden približno 430.000 evrov, je podjetje od ministrstva pridobilo slabih 200.000 evrov. Preostali stroški so breme investitorja.

»Medtem ko je ministrstvo svoj del v celoti izplačalo, je ostalo za še približno 60.000 evrov neizvedenih del, ki so se z dovoljenjem ministrstva prenesla v letošnje leto. Ob tem bo izvedenih tudi nekaj dodatnih del, za katere je podjetje presodilo, da so za dobro stanje kompleksa, potrebna,« pojasni vodja revitalizacije, umetnostna zgodovinarka dr. Simona Kostanjšek Brglez.

Aktualno delovišče

Tako je bilo konec maja v Studenicah ponovno odprto delovišče. Postavljene so bile zaščitne ograje, kontejner in delovni odri v notranjščini zahodnega dela. V prvi fazi nadaljevane obnove so bila izvedena pripravljalna dela za injektiranje sten in stikov sten z oboki na območju križnega hodnika, pritličja nunske empore in vhoda v kletni del.

Injektiranje se bo predvidoma izvedlo v poletnih mesecih. Prav tako je bila vzhodni strani zahodnega trakta izvedena drenaža, ki je bila pred 20 leti neustrezno narejena. Junija so na severni steni znamenite nunske empore iz 13. stoletja potekala tudi konservatorsko-restavratorska dela. Velika rozeta (okroglo okno), ki je bila odkrita ob obnovi za načrtovano ureditev doma starostnikov, je bila zaščitena pred morebitnimi poškodbami ob nadaljnjih statičnih posegih na tej steni, ki je bila prvotno zunanja stena.

Delajo do jeseni

V nadaljevanju obnove bodo potekala tudi stabilizacijska dela na nekdanji upravni stavbi, in sicer na masivnih pritličnih slopih ter drugih delih objekta.

Obnova se bo predvidoma zaključila letos jeseni.