Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica podelila jubilejna priznanja

Na Območno obrtno-podjetniški zbornici Slovenska Bistrica so 6. februarja podelili jubilejna priznanja. Za 40 let uspešnega delovanja v obrti sta priznanje prejela Henrih Smogavc in podjetje Orplast. Za 30 let dela v obrti so priznanje prejeli Barbara Štern, Mojca Janežič, Simona Štern, Lidija Marzidovšek, Milan Skrbiš, Samo Brbre in podjetje Unidel. Jubilejnih 20 let pa vsak na svojem področju delujejo: Miran Krušič, Mojca Bogina in Andrej Tomažič, ki so prav tako prejeli priznanja.

Predsednica zbornice Silvija Strižič je prejemnikom priznanj čestitala in se jim zahvalila za dolgoletno neprekinjeno opravljanje dejavnosti. Ob tem je poudarila, da jim bo Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica s svojimi storitvami pomagala, da tudi v prihodnje uspešno uresničujejo svoje poslanstvo.