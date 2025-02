Območje Rogla-Pohorje privablja tudi s kulturo in umetnostjo

Turizem, kultura in umetnost se morajo še bolj povezovati. Zakaj je to dobro, je ob podpisu sodelovanja z galerijo Atelje MS Zreče razložil direktor LTO Rogla-Zreče Domen Vogelsang.

»Odkrivanje drugih kultur je eden od najpomembnejših motivov obiskovanja novih destinacij,« je povedal Vogelsang, »zato je Slovenska turistična organizacija za lansko in to leto opredelila umetnost in kulturo kot nosilno temo slovenskega turizma. V destinaciji Rogla-Pohorje že leta prepoznavamo pomen kulture za dobro počutje turistov in tu živečih prebivalcev, dober primer so Slovenske Konjice kot eno od Zgodovinskih mest Slovenije, Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji, Center Noordung v Vitanju …«

Ne le doživetja narave in športe, tudi kulture in umetnosti

Ponudbo doživetij v kulturi želijo v destinaciji še razširiti in predstaviti območje Rogla-Pohorje ne le kot dragulj narave in destinacijo edinstvenih športnih doživetij, temveč tudi kot tudi ustvarjalno, s sodobno kulturno-umetniško produkcijo prežeto destinacijo. Tako so minula tri leta že podprli oživljanje raznolike prireditvene dejavnosti v Oplotnici in v mestu Zreče (Zreče sreče fest in prireditve Srečno Zreče), letos bodo nosilci izvedbe 30 dogodkov za 30 let Občine Zreče, med tistimi, s katerimi bodo navezali tesnejše sodelovanje, pa je tudi slikarska razstavna galerija Atelje MS v Zrečah.

V Atelje MS ustvarjalnost prebivalcev destinacije

Prav v tej galeriji letos poteka razstavni in prireditveni program, ki odraža raznoliko ustvarjalnost prebivalcev destinacije. Začeli so z razstavo Mariborčanke Polone Petek, sledil bo Mariborčan in domačin Zlati Prah, v maju bo pregledana razstava Skumavčevih dni na Resniku, nato bo razstavljal Vojničan Božidar Ščurek, s prvo samostojno razstavo bo jesen v galeriji začela mlada zreška umetnica Nuša Jelenko, potem bo razstava Oplotničana Vojka Kumra in za konec leta s Prelog v občini Slovenska Bistrica s svojimi deli prihaja še Sonja Zorko.

Najmlajši Straničani v galeriji

Otroci iz straniške enote zreškega vrtca so se skupaj z vzgojiteljicami ta teden med izletom v Zreče ustavili v zreški knjižnici, vrtcu in tudi v galeriji Atelje MS. Pozorno so pregledali razstavljene slike potonik, proučili, s katerimi barvami je slikarka ustvarjala, se v igrici spremenili v cvetlico, izbrali najlepšo sliko in z barvanjem tudi sami ustvarili razstavo, ki je še na ogled v galeriji.



Izhaja že iz začetkov tukajšnjega turizma

»Ne samo zaradi aktualne usmeritev slovenskega turizma v kulturo in umetnost, že iz naše bližnje preteklosti se lahko učimo, kaj je dobro. Razmišljam o generaciji mojih staršev in začet-nika zreškega turizma Marjana Osoleta, kako so že v 70-ih letih, prepoznavali pomen kulture in umetnosti za kvaliteto življenja, zato so ju spodbujali in podpirali ter jima skušali najti čim več priložnosti v lokalnem okolju,« je še sklenil Domen Vogelsang.