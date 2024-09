*** oglasno sporočilo

Oblazinjene postelje – zakaj priljubljenost tako narašča?

Oblazinjena postelja je mešanica udobja in elegance, ki lahko tudi vašo spalnico spremeni v oazo miru in sprostitve. Ne glede na to, ali vam je všeč brezčasna eleganca tapecirane postelje v žametu, tkanini ali pa se bolj spogledujete z usnjeno posteljo iz umetnega usnja, vam bo naložba v kakovostno posteljo zagotovo prinesla mirne noči in naspana jutra.

Novi trend oblazinjene postelje z imenom BoxSpring

Oblazinjene postelje BoxSpring so zadnja leta postale velik trend v opremljanju spalnic. Lahko bi rekli, da predstavljajo mejnik v pohištveni industriji, saj imate lahko s to kvalitetno posteljo vse, kar zares rabite za čudovit videz spalnice in naspana jutra.

Spoznajte kraljico med oblazinjenimi posteljami

Kot je pogosto zaslediti v številnih medijih, si ta naziv zaslužijo BoxSpring postelje. Kvalitetne oblazinjene postelje, ki nastajajo izpod rok slovenskih mojstrov. Z njihovo lastno proizvodnjo omogočajo, da so te postelje skoraj večne. Za to je »krivih« kar nekaj lastnosti, ki to BoxSpring posteljo upravičeno uvrščajo med najbolj priljubljene postelje številnih Slovencev:

• Na voljo kar nekaj modelov, v več kot 100 odtenkih in materialih oblazinjenja.

• Udobje všitega ležišča je izdelano glede na želje po trdoti in potrebe uporabnika – tudi v primeru zakonske postelje.

• Nadstandardna višina visoke postelje BoxSpring meri vse do 76 cm.

• Razvaja s kraljevskim videzom oblazinjenja ter enostavno leganjem in vstajanjem.

• Usnjena postelja BoxSpring ima všito ležišče Leticia ali vodno posteljo Lectus.

• Ležišče je očem skrito, saj je skoraj v celoti oblazinjeno – viden je le toper, ki v sebi skriva vrhnji sloj izbranega ležišča. To je idealno za enostavno nameščanje rjuhe in kraljevski videz postelje.

• Ta oblazinjena postelja navdušuje ljubitelje različnih stilov. Je pravi kameleon, saj omogoča, da si jo ustvarite po svojih željah – lahko daje videz prefinjenosti, glamurja, romantike, minimalizma ali baroka.

• Ker je usnjena postelja BoxSpring modularna, vam jo lahko v Maremicu čez čas tudi obnovijo – zamenjajo le dotrajan del postelje (npr. del ležišča, kot je prevleka ali del ležišča, ki definira vaše udobje) in barvo oblazinjenja.

Oblazinjena postelja ni le kos pohištva – BoxSpring je središče vašega doma

Ko govorimo o sodobnih trendih pri opremljanju postelje, se vse več ljudi odloča za funkcionalnost in udobje, hkrati pa iščejo moderne in estetsko privlačne rešitve. Oblazinjena postelja BoxSpring je tako zagotovo moderna postelja – mesto, kjer se boste lahko sprostili, regenerirali in se vedno znova zaljubili v njen čudovit dizajn. Gre za postelje, ki navdušujejo tudi številne znane Slovence. Med njimi lahko na primer najdemo Mojco Mavec, Saro Rutar, Boštjana Romiha, Bineta Volčiča in Jakova Faka.

S to posteljo se lahko poslovite od kompromisov

Pri kvalitetni postelji, kot je postelja BoxSpring ni potrebe po kompromisih. Lahko imate estetsko dovršen dizajn po lastnem okusu in udobje všite vzmetnice Leticia, ki vam jo njihovi mojstri izdelajo glede na vaše želje glede trdote udobja in ustrezne podpore v predelih vašega telesa.

Pester nabor dimenzije oblazinjene postelje BoxSpring

Poleg standardnih dimenzij, so na voljo tudi nestandardne dimenzije, ki so predvsem podaljšane – vse do 220 cm v dolžino. Tako te usnjene postelje lahko razvajajo tudi ljubitelje modernega posteljnega dizajna, ki merijo v višino več kot 2 metra.

Zdaj lahko svojo spalnico opremite s tapecirano posteljo, ki daje tudi videz lebdenja

Oblazinjena postelj BoxSpring Fly je zasnovana tako, da posteljne nogice, ki skrbijo za stabilnost, sploh ne vidite. S tem daje vtis lahkotnosti in spalnici pričara neverjetno vzdušje, ki se ga ne boste nikoli naveličali.

Če je čas za nakup ali obnovo, zdaj veste kaj je ključ do vašega zadovoljstva

Nakup oblazinjene postelje vam zdaj daje priložnost, da izrazite svoj stil in hkrati poskrbite za udobje ter funkcionalnost. Spoznajte BoxSpring postelje, saj so z razlogom postale ena izmed najbolj priljubljenih izbir ljubiteljev udobnega spanja, modernega dizajna in vseh, ki so usmerjeni v trajnostne izdelke. Če nimate ideje za spalnico, jih obiščite v Spalnem centru Maremico in si oglejte postelje in se prepustite strokovnemu svetovanju. Nato si vzemite čas, da razmislite koliko vam pomeni estetski videz in koliko samo udobje. S slovensko oblazinjeno posteljo BoxSpring imate lahko vse.

Naročnik oglasa: https://www.boxspring.si/

*** oglasno sporočilo