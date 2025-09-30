Objavljen razpis za direktorja Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica

Svet zavoda Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica je konec minulega tedna objavil razpis za imenovanje novega direktorja ali direktorice javnega zavoda za prihodnja štiri leta.

Trenutno Zdravstveni dom Slovenska Bistrica s skoraj 200 zaposlenimi vodi Milena Oblonšek kot vršilka dolžnosti direktorice. Mandat vršilke dolžnosti traja največ eno leto, zato bo njeno delo potekalo le še dobra dva meseca.

Spremembe se obetajo tudi na položaju strokovnega direktorja zdravstvenega doma. Do nedavnega je to funkcijo opravljala zdravnica Mateja Špindler, ki je s tega mesta odstopila. (B. Petelinšek)