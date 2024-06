Pred dnevi so knežje mesto obiskali novinarji iz osmih različnih držav: ZDA, Irske, Danske, Belgije, Francije, Velike Britanije, Nizozemske in Avstralije. Ogledali so si staro mestno jedro ter novo razstavišče Fotohišo Pelikan. V mestu so se udeležili vrhunskega kulinaričnega doživetja, počivali pa so v Hotelu Evropa. Kmalu bomo v Celju dobrodošlico izrekli novi skupini novinarjev, saj tokrat na študijsko turo prihajajo iz sosednje Hrvaške. Foto: Egon Horvat.