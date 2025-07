Tik pred pričetkom festivala Pivo in cvetje so praznovali tudi v Pivovarni Laško Union, saj lokalno pivovarstvo obeležuje spoštljivo 200-letnico delovanja. Dogodek, na katerem so sodelovali izjemni nastopajoči, so počastili tudi številni vidni predstavniki države in občine: predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, finančni minister Klemen Boštjančič in župan Občine Laško Marko Šantej. S slavnostnim večerom, ki je povezal več kot 200 lokalnih umetnikov, so se tako poklonili tradiciji, ki je zaznamovala ne le kraj ob Savinji, temveč tudi širšo regijo. Foto: Organizator.



1 od 3