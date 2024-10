Obeležili praznik Krajevne skupnosti Zreče in rajali z otroki

Praznik Krajevne skupnosti Zreče so obeležili včeraj dopoldne.

S prireditvijo na ploščadi zreške tržnice, ki so jo poimenovali Srečna ploščad, so obeležili praznik Krajevne skupnosti Zreče. Zbrane je nagovoril predsednik KS Emil Mumel, igrali so godbeniki, številni ponudniki in društva so se predstavili na stojnicah, knjižničarke so pripravile otroške ustvarjalne delavnice, vzgojiteljice vrtca Zreče pa so poleg delavnic uprizorile še lutkovno predstavo. Obenem je namreč potekal drugi otroški festival Zreče Sreče fest – otroke so čakala napihljiva igrala, navihani nastopi, športni poligoni in nekaj presenečenj. (NK, Foto: Foto Nareks)