Obeležili 50 let Planinskega društva Loče in 25 let Loško-zbelovske planinske poti

50 let Planinskega društva Loče in 25 let Loško-zbelovske planinske poti so včeraj popoldne obeležili v Kulturnem domu Loče.

Člani Planinskega društva Loče so pripravili kulturni program z nagovori, podelitvijo priznanj zaslužnim članom in kulturnim programom.

Zbrane so nagovorili predsednik društva Jožef Doberšek, konjiški župan Darko Ratajc, podpredsednik Planinske zveze Slovenije Jožef Bobovnik, predsednica Savinjskega meddruštvenega odbora Manja Rajh, predsednik Krajevne skupnosti Loče Simon Bukovnik in drugi predstavniki sosednjih in prijateljskih društev. Gostje so jubilantom zaželeli še ogromno varno prehojenih poti.

Za kulturni program so poskrbeli otroci iz vrtca in šole Loče ter folklorniki s Skomarja.

Ob jubilejih so pri Planinskem društvu Loče izdali zbornik, kjer so v besedi in sliki opisali pet desetletij delovanja in največje dosežke v tem času. Trenutno združujejo okoli 130 članov, še zlasti pa so ponosni na najmlajše planince iz vrtca in šole.

Obiskovalci sinočnje prireditve so si v preddverju Kulturnega doma lahko ogledali tudi razstavo fotografij, ki prikazuje 50 let delovanja društva.

Daljši prispevek o jubileju društva bo objavljen v četrtek v tiskani številki lokalnega časoisa NOVICE.