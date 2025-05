Obeležili 50 let Loških poletnih kulturnih prireditev

V Ločah so v nedeljo odprli 50. Loške poletne kulturne prireditve, ki jih je popoldne pripravilo Kulturno društvo Loče v tamkajšnjem domu kulture. Slogan dogodka »Zopet skupaj kot nekoč« je obudil spomine na prve prireditve iz leta 1971, ko so potekale na gradu Pogled in gostile znane izvajalce iz vsega sveta.

Spomnili so se tudi zaslužnega Emila Zupanca, pobudnika dogodkov in dolgoletnega režiserja. Zbrane je nagovoril tudi predsednik društva Stane Kukovič, ki je napovedal letošnji niz prireditev med majem in septembrom.

Vrhunec večera je bil koncert Dža Maračič Makija, na odru sta se mu pridružili še domači pevki Ana Dušica in Amanda Lipuš.

