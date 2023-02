Obeležili 20. obletnico programa

Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje so pred nedavnim izpeljali okroglo mizo ob obeležitvi 20. obletnice programa PTI v rednem programu.

Na okroglo mizo so bile povabljene gostje, ki so vsaka na svoj način doživljale izvajanje tega programa. Ravnateljica takratne Srednje zdravstvene šole Celje in predsednica Skupnosti srednjih zdravstvenih šol Slovenije profesorica Marija Marolt je poudarila, da so se v tistem času trudili uvesti program PTI zato, da bi imeli dijaki 3-letnega programa bolničar-negovalec po zaključku možnost nadaljnjega izobraževanja.

Pridobijo veliko praktičnih izkušenj

Posluha s strani pristojnih institucij od začetka ni bilo, z vztrajnostjo in potrpežljivostjo pa je nastopil trenutek, ko je prišlo do realizacije programa PTI. Profesorica Slavka Kosi je med drugim predstavila vlogo razrednika in dela z dijaki. Bivša dijakinja Maja Bogdanović pa je predstavila svojo pot izobraževanja po celotni vertikali od bolničarja-negovalca, PTI-ja do študija zdravstvene nege na 1. stopnji in magistrskega študija, ki ga trenutno obiskuje. Več o jubileju in posebnem dogodku pa v aktualnem Celjanu.