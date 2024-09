Milena Šimunič, članica Celjskega literarnega društva in Prijateljev dobre volje in petja, ljubiteljska slikarka, pesnica za odrasle in otroke, pisateljica kratih zgodb za otroke in mladino, je že pred časom podala idejo za obdarovanje prvošolčkov. V Humanitarnem društvu Vera so prisluhnili njeni ideji o obdarovanju in akcija je stekla. Milena Šimunič je tako prvošolčkom OŠ Štore podarila 54 paketkov, ki so v lepi pastelni PVC mapi vsebovali pesniško pobarvanko, komplet barvic in svinčnik HB. Foto: Verica Skok.