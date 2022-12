Občini Slovenske Konjice negativno mnenje računskega sodišča

Računsko sodišče je konec leta v revizijskem poročilu občini Slovenske Konjice izreklo negativno mnenje za leto 2020.

Kot navaja STA so revizorji ugotovili pomembnejše nepravilnosti na področju priprave proračuna in zaključnega računa ter izvrševanja proračuna, prodaji nepremičnega premoženja in oddaji prostorov, javnih naročil pri investicijskih odhodkih, tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanja ter še nekaterih področjih poslovanja.

Računsko sodišče je od Občine Slovenske Konjice zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, hkrati pa je podalo tudi priporočila za izboljšanje poslovanja.