Občina Vitanje je praznovala: podelili priznanja in odprli nove prostore Društva kmetic

Minulo nedeljo so v Vitanju praznovali praznik Občine. Slavnostno sejo vitanjskega občinskega sveta so združili s slovesnostjo ob dnevu državnosti, podelili so tudi priznanja.

Svečana seja Občinskega sveta Občine Vitanje s podelitvijo priznanj je potekala pred vitanjsko Občino. Zbrane je nagovoril župan Andraž Pogorevc.

Priznanje zlati grb Občine Vitanje je letos prejela Gabrijela Pavlič, naziv častnega občana pa Slavko Vetrih, ki je Občini Vitanje županoval štiri mandate. Županova priznanja so dobili Strelsko društvo Pohorje Vitanje za okrogli jubilej 90 let, Društvo Kmetic Lipa Vitanje za 20 let obstoja in aktivnega delovanja, Dejan Fijavž za trud in prizadevanje ter pripadnost lokalni skupnosti, Jakob Kričaj za športne dosežke na evropskih igrah specialne olimpijade v teku na smučeh, Gašper Macuh za izjemen državni športni uspeh v veleslalomu in hkrati promocijo Občine Vitanje, Zdenko Jeseničnik za nesebično pomoč pri krvodajalstvu in stokratno darovanje krvi, Pia Zlodej za osvojene naslove državnih prvakinj v nogometu in Patricija Pesjak za osvojene naslove državnih prvakinj v malem nogometu, tako imenovanem futsalu.

Sledilo je odprtje novih društvenih prostorov Društva Kmetic Lipa Vitanje. Ti so pod vitanjsko Občino.

Daljša reportaža s praznovanja bo objavljena jutri v novi številki lokalnega časopisa NOVICE.

(N. P.)

1 od 4