Občina Vitanje bo kupila ‘Petelinškovo hišo’ ob Centru Noordung

Vitanjski občinski svetniki so na četrtkovi seji podprli predlog, da Občina Vitanje odkupi t.i. ‘Petelinškovo hišo’, starejšo hišo ob Centru Noordung.

»To je strateška lokacija, zato želimo uveljaviti predkupno pravico in stavbo odkupiti. Cenitev za to stavbo je bila opravljena že v letu 2014, tedaj so jo ocenili na 60 tisoč evrov, z lastniki pa smo se zdaj dogovorili, da bi Občina hišo odkupila za 65 tisočakov,« je povedal župan Andraž Pogorevc in dodal, da želijo kasneje pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo večstanovanjskega objekta in zemljišče oziroma hišo skupaj z veljavnimi dokumenti ponuditi na trgu. »Ob tem pa ne izključujemo tudi drugih smiselnih rešitev ali idej za ureditev tega območja,« je sporočil župan.

Denar za odkup bi zagotovili s prodajo trenutnih prostorov knjižnice, saj morajo za knjižnico zagotoviti druge, večje prostore. Več o tem in drugih temah zadnje seje občinsakega sveta pa v daljšem prispevku v tiskani številki loklanega časopisa NOVICE, ki je izšla danes.

(NK)