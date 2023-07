Občina sofinancira poletni avtobus do Logarske doline

Poletni turistični avtobus bo do 31. avgusta, ob sobotah, nedeljah in praznikih, vozil od Celja do Logarske doline in nazaj.

Kolesarski turistični avtobus že nekaj let zapored med Celjem in Logarsko dolino povezuje občine ob Savinji. Na avtobus lahko izletniki vstopijo na vseh postajališčih med Celjem in Logarsko dolino. Nanj lahko brezplačno vzamejo kolo.

Za otroke brezplačno

Mestna občina Celje se v zadnjih letih intenzivno ukvarja s projekti trajnostne mobilnosti, in tudi sofinanciranje tega turističnega avtobusa pripomore k manjšemu onesnaževanju okolja ter našim prebivalcem omogoča udobno in ugodno potovanje v enega najlepših predelov Slovenije. Hkrati vse prebivalce krajev, v katerih se ustavlja avtobus, vabimo na obisk v Celje.

Otroci do 4. leta se lahko peljejo brezplačno, do 10. leta pa je cena polovična. Vozovnico je mogoče rezervirati tudi preko spleta.