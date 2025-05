Občina Poljčane odpira prve javne sanitarije

V Poljčanah bodo dopoldne odprli prvo javno stranišče v občini. Za ureditev sanitarij z garderobo in tušem so na občini namenili 24 tisoč evrov.

Nove javne sanitarije so v neposredni bližini športnega igrišča, koloparka, doma krajanov, gasilskega doma in bencinskega servisa Petrol. Z občine so sporočili, da bo pridobitev občanom dostopna 24 ur dan in vse dni v letu. »Po podatkih iz maja 2025 ima javno stranišče približno tri četrtine slovenskih občin. Občina Poljčane je zdaj 159. slovenska občina (od 212) z javnimi sanitarijami,« je še pojasnil direktor občinske uprave Milan Ninić.