Občina Oplotnica praznuje: priznanje Turistično ribiškemu društvu Oplotnica

Ob prazniku Občine Oplotnica so pripravili sklop prireditev in na svečani akademiji podelili priznanje.

22. maja praznuje Občina Oplotnica. Občinski praznik je posvečen spominu na 22. maj 1944, ko je II. bataljon Zidanškove brigade uničil pomembne okupatorjeve postojanke v Oplotnici in okoliških zaselkih.

Priznanje občine

Ob prazniku so minuli petek zvečer pripravili slavnostno akademijo, kjer so priznanje Občine izročili članom Turistično ribiškega društva Oplotnica, za dolgoletno uspešno delovanje in spodbudo za nadaljnje delo.

Zbrane je nagovoril župan Matjaž Orter, ki je ocenil, da je za Občino precej zahtevno leto, zlasti zaradi poletnih ujm, ki so po občini sprožile številne plazove.

Prireditve

Prazniku občine je posvečenih še nekaj dogodkov: pripravili so Mlinčkov tek, ustvarjalno delavnico, brezplačno vodenje po graščini in koncert Orkestra Oplotnica, kjer so moči združili Glasbena šola Slovenska Bistrica in godba na pihala Oplotnica.

V soboto so pripravili srečanje starejših, zvečer je sledila Oplotniška noč s koncertom Nine Pušlar in moškega pevskega zbora ter gostov.

Danes, v nedeljo, je bil v programu prireditev še pohod po mejah občine (če ne bi deževalo), popoldne pa je predvideno srečanje starodobnikov z razvedrilnim programom in humoristom Pohorskim klatežem. Poskrbeli bodo tudi za nastop glasbenih skupin, gostinsko ponudbo in napihljiva igrala za najmlajše.

Prihodnji konec tedna pa bodo obeležili 80 let začetka delovanje partizanske tiskarne Tehnika Mernik in pripravili koncert Adija Smolarja. (NK)

