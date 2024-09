Občina in krajani na različnih bregovih

Občina Vojnik. Po dolgoletnih prizadevanjih za ureditev prometno nevzdržne situacije so z DRSI recenzirali projekte za rešitev. Čakajo na soglasja krajanov za začetek gradnje.

Civilna iniciativa Tukaj smo Vojnik. Že več let opozarjajo na nevarne odseke cest, ki so prometno preobremenjeni. Z vsemi predlogi se ne strinjajo, a, kot pravijo, poslušalca nimajo.

Cestni odseki na relaciji Celje–Vojnik ob križanju ceste Arclin–Ljubečna so prometno izjemno obremenjeni, zlasti ob morebitnem obvozu ob zapori avtoceste A1. Na Občini Vojnik so z DRSI prišli do točke, ko so izdelani in recenzirani projekti, ki bodo rešili ta problem, a se zatika pri dogovorih s krajani za dovoljenje gradnje. Drugače nastalo situacijo ocenjujejo v civilni iniciativi Tukaj smo Vojnik, kjer opozarjajo tako na prometno preobremenjenost cest kot tudi na nevarnost odsekov brez pločnikov. Želje in cilje imata obe strani enake, različni pa so predlogi za rešitve.

Brez pločnikov ali kolesarskih stez

Cestni odseki na relaciji Celje–Vojnik ob križanju ceste Arclin–Ljubečna so izjemno nevarni zlasti pešce, kolesarje, voznike skirojev, motoriste. Kam torej preusmerite te udeležence v prometu, tudi v luči vseslovenskega poziva, naj ljudje manj uporabljajo osebna vozila in izbirajo druge možnosti potovanja za odhod v službo, šolo ali po opravkih. »Strategija Občine Vojnik je rekonstrukcija ceste Celje–Vojnik, izgradnja kolesarske poti, pločnika in ureditev vseh križišč na trasi od gostišča Medved do trgovine Mercator v Vojniku. Za ta namen je že izdelana projektna dokumentacija PZI, na terenu pa se predstavniki DRSI-ja že dogovarjajo z lastniki zemljišč za pravico gradnje. Nosilec tega projekta je DRSI,« nam je pojasnil Boštjan Švab, višji svetovalec za komunalo, promet in investicije na Občini Vojnik.

Medtem v civilni iniciativi Tukaj smo Vojnik opozarjajo na neprimerno prometno ureditev omenjenih odsekov. »Težava ni samo na omenjenih odsekih. Je pa res, da sta zaradi števila vozil, skupaj okoli 20.000 dnevno, odseka najbolj izpostavljena. Potrebno je vedeti, da je v občini asfaltiranih 172 kilometrov cest, imamo pa 0 km urejenih kolesarskih poti in 8,4 km urejenih pločnikov (vir: Vizija in strategija občine Vojnik).« Dodajajo, da se najbolj ranljivi udeleženci v prometu zato znajdejo po svoje: »Vsak dan vidimo otroke, ki zjutraj tekajo čez ti dve prometni cesti, da pridejo do avtobusne postaje, saj prehodov za pešce ni dovolj. Na delu trase ob cesti Celje–Vojnik so sicer namesto bankine položili asfalt, a to ob tako prometni cesti nikakor ni varnost, kot jo moramo zahtevati v Evropski uniji v 21. stoletju,« so kritični v iniciativi. Več o tem pa v Celjanu, ki vas že čaka na prodajnih mestih.