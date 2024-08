Občane Poljčan, Makol in Rogaške Slatine vabijo v civilno iniciativo, ki nasprotuje vetrnim elektrarnam na Boču

Občani Poljčan, Makol in Rogaške Slatine želijo tudi uradno ustanoviti Civilno iniciativo, ki odločno nasprotuje vetrnim elektrarnam na Boču. Za to potrebujejo 500 podpisov občanov z bivališčem, v omenjenih treh občinah. Potem bi lahko ta iniciativa nastopala v vseh postopkih in s tem preprečevala izgradnjo vetrnic.

Kot je znano, je to poletje prišla v javnost informacija, da želi zasebni investitor postaviti 6 vetrnih elektrarn na Boču oziroma Plešivcu v občini Makole in še tri v občini Rogaška Slatina. Toda mnogi temu nasprotujejo. Že v juniju so zbrali več kot 1300 podpisov in jih predočili makolskemu županu, ki je tedaj tudi nemudoma umaknil iz seje občinskega sveta gradivo, na podlagi katerega bi lahko izpeljali investicijo.

Iz civilne iniciative pa zdaj sporočajo, da so bili tedaj zbrani podpisi informativne narave. Uporabili so se za predočitev županom teh občin, da se krajani s to gradnjo ne strinjajo. Zdaj pa zbirajo podpise na posebnem obrazcu, ki bo tudi uradna podlaga za ustanovitev civilne iniciative. (B. Petelinšek)