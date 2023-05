Ob visoki toleranci do alkohola njegova poraba narašča

Alkohol. Kriv je za več kot 900 smrti vsako leto v Sloveniji.

Slovenija ima visoko toleranco do pitja alkohola, hkrati pa je visoka tudi stopnja stigmatizacije alkoholikov. Zadostna razloga, da alkohol predstavlja resen problem, kot navajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Poraba alkohola narašča

Po njihovih podatkih je leta 2021 registrirana poraba čistega alkohola znašala 10,62 litra na prebivalca, starega 15 let ali več. V primerjavi z letom prej se je zvišala za dobrih osem decilitrov na posameznika. »Največ alkohola se je v letu 2021 popilo z vinom, in sicer 4,97 litra čistega alkohola, sledilo je pivo, 4,23 litra, najmanj alkohola pa se je popilo z žganimi pijačami, 1,43 litra,« navaja NIJZ.

Letno več kot 900 smrti v Sloveniji

Podatki o pivskih navadah so sicer nekoliko starejši (iz leta 2018) in iz zgornjih podatkov gre zato sklepati, da so razmere danes še bolj kritične. A vseeno preverimo dostopne podatke.

43 odstotkov Slovencev, starih med 25 in 64 let, pije visoko tvegano, pri tem narašča delež mladih žensk. Vsak drugi 17-letnik je bil v življenju že vsaj dvakrat opit. In še, zaradi škodljivih učinkov alkohola na zdravje in prometnih nesreč, ki jih povzroči alkoholiziran voznik, vsako leto v Sloveniji v povprečju umre več kot 900 oseb. »V svetu je alkohol šesti najpomembnejši vzrok za prezgodnjo umrljivost in obolevnost, v Evropi pa celo tretji oziroma prvi vzrok umrljivosti med mladimi,« poroča NIJZ.

Od kozarčka do zasvojenosti

Alkohol je lahko dober spremljevalec hrane, v pravi someljejski kombinaciji okus jedi celo povzdigne. Problem nastane, ko začne oseba alkohol zlorabljati in popivati vsakodnevno, celo na skrivaj. »Alkohol uspava delovanje naših višjih možganskih centrov, med njimi tudi centra, povezanega z nadzorom našega vedenja in čustvovanja, kar povzroči sprostitev vedenjskih in čustvenih zadržkov oziroma popustitev zavor. Začetna evforija, ki jo povzroči, je posledica vpliva na možganske centre za samoobvladovanje,« opozarjajo na NIJZ.

Več o tem, skupaj z osebno izpovedjo Celjana, ki abstinira že štiriindvajset let, pa v aktualni številki časopisa Celjan.