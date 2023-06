Ob prigrizkih bodo predstavili tudi najboljša vina

Peter in Iztok sta danes zjutraj gostila člana Vinogradniško vinarskega društva Slovenske Konjice, tudi prvega celjskega legata vinskih vitezov evropskega reda, Jožeta Tominška. Povedal je, da se za najžlahtnejšo pijačo na svetu na Konjiškem ni treba bati, saj so ocene letnika 2022 pokazale, da je vino izjemno dobro. Poleg tega je vredno omeniti, da je na 6. ocenjevanju vin zveze VINIS postal sauvignon (suhi jagodni izbor letnik 2018), ki ga je pridelal Marjan Kobale, tudi član Društva vinogradnikov Slovenske Konjice, šampion – najboljši med najboljšimi. Najbolje ocenjeno vino bo mogoče brezplačno okusiti tudi na svečani podelitvi priznanj za ocenjena vina, ki bo jutri, 09. junija, ob 19. uri, v Kulturnem domu v Slovenskih Konjicah. Vabljeni vsi, ki se zanimajo za vino in za kulturo uživanja vina, vsi, ki bi morebiti želeli izvedeti več o sami pridelavi in vinogradništvu, pa boste imeli na voljo ogromno sogovornikov, ki vam bodo z veseljem predstavili tako vina kot pridelavo.

