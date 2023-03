Ob krajevnem prazniku počastili knjižničarsko dejavnost

V nedeljo, 19. marca, so krajani MČ Center v koncertni dvorani Glasbene šole Celje proslavili svoj krajevni praznik.

MČ Center si je omenjeni datum že pred časom izbrala za svoj krajevni praznik kot spomin in obeležitev odprtja Narodne čitalnice v Celju leta 1862. Prav to je bila tudi rdeča nit letošnje proslave. Ustvarjalci so namreč obiskovalce skozi glasbeni sprehod popeljali po celjskih ulicah in zgodovini celjske čitalnice.

Knjižnice ostajajo pomemben del družabnega in kulturnega življenja v mestu

Iz preteklosti, povezane z Narodno čitalnico v Celju, je zbrane v sedanjost moderne celjske knjižnice popeljala tokratna slavnostna govornica, direktorica Osrednje knjižnice Celje, Polonca Bajc Napret. Ta je spregovorila o zgodovini sodobne celjske knjižnice, ki od leta 2010 biva v novih prostorih tik ob Savinji, in zbranim predstavila, kako veliko pot je knjižnična dejavnost prepotovala v zadnjih 100 letih. V tako kratkem času je namreč prišla od konjske vprege, s pomočjo katere so nekoč vanjo dostavljali knjige, pa do sodobnih tehnologij, ki krojijo knjižnično dejavnost danes.

Govornica je poudarila, da kljub temu da obisk knjižnicam raste, medtem ko se število izposoj nekaterih enot zmanjšuje, te še vedno ostajajo pomemben gradnik kulturnega in družabnega življenja v mestu. Pravzaprav počasi preraščajo v t. i. tretji prostor, ki ni več namenjen le branju in izposoji knjig, temveč tudi srečevanju, druženju in vseživljenjskemu učenju. Svoj govor je zaključila z besedami: »Menim, da smo na začetku novega velikega preloma na področju knjižničarstva, kjer se bo pomen knjižnic še okrepil.« Več o samem programu pa preberite v zadnji številki Celjana, ki vas še vedno čaka na prodajnih mestih. (MH)