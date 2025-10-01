O Zrečah priča že okoli 100 publikacij: razstavili so jih v Ateljeju MS

V zadnjih 30 in nekaj več letih je na Zreškem izšlo okoli 100 različnih publikacij – knjig, biltenov, almanahov in drugih izdaj, ki vsaka na svoj način pripovedujejo o življenju v teh krajih.

Predsednik zreškega KUD Vladko Mohorič Martin Mrzdovnik je zaznal, da občani vseh ne poznajo, zato so zasnovali potujočo razstavo izdanih del. »Ker so tri desetletja dolga doba, smo na nekatere knjige morda že pozabili, zato jih želimo zdaj pokazati ljudem, jih spodbuditi, da kakšno preberejo in tudi sami kaj zapišejo,« je povedal na včerajšnji predstavitvi razstave v Ateljeju MS v Zrečah, kjer bodo dela na ogled še nekaj dni, tudi na sobotnem krajevnem prazniku, nato pa bo razstava začela svojo pot po drugih točkah občine.

Veliko izdaj je podprla Občina Zreče. »Ustanovitev Občine Zreče je dala nov zagon tudi izdajateljski dejavnosti. S knjižnimi izdajami bogatimo prostor in čas in ustvarjamo trajni spomenik zreški kulturi,« je izpostavil župan Boris Podvršnik.

Več o tem pa v tiskani številki lokalnega časopisa NOVICE, ki izide jutri. (NK)