O nagradah še razmišljajo

Bližamo se koncu leta, ko se kopičijo stroški na račun praznikov, zato je vsakdo vesel finančne injekcije. Nagrada za poslovno uspešnost, bolje poznana kot božičnica ali 13. plača, pripada zaposlenim, za katere to določa njihova kolektivna pogodba, ali če je to določil delodajalec v svojem internem aktu. Ni pa nujno, da vsi zaposleni dobijo enak znesek – ta se lahko razlikuje glede na doseganje kriterijev.

Kriteriji morajo biti znani

Vprašanje, komu v podjetju pripada božičnica, ima jasen odgovor – merila za izplačilo nagrade morajo biti določena v kolektivni pogodbi. Če ta tega ne določa, so merila lahko določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni. To pomeni, da morajo zaposleni poznati kriterije za izplačilo nagrade, hkrati pa morajo imeti vsi zaposleni enake možnosti za dosego teh kriterijev.

Neobdavčeno izplačilo

Pri pogajanjih o višini plače je najpogostejši zagovor delodajalcev, da bi z veseljem ponudili višjo plačo, a so davki previsoki. Pri izplačilu božičnice tako ne bi smelo biti oklevanja o višini, saj je ta neobdavčena, če ne presega višine povprečne mesečne plače v Sloveniji. Kadar pa nagrada presega ta znesek, se obdavči le tisti del zneska nad omejitvijo, torej ne celotna nagrada.

Božičnica je oproščena davka, če izpolnjuje naslednja pogoja. Prvi je, da imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni. Drugi pogoj pa je, da je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe.

