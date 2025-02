O letošnjem proračunu oplotniški svetniki na zadnji seji niso razpravljali

Na zadnji seji občinskega sveta v Oplotnici prejšnji ponedeljek naj bi svetniki razpravljali o predlogu proračuna za letos. Toda splošno razpravo so na predlog svetnikov SDS umaknili z dnevnega reda, saj so menili, da predlog ni ustrezno pripravljen.

Avgust Juhart (SDS) je ocenil, da je predlog proračuna pripravljen površno in nepregledno, poleg tega je dejal, da so svetniki gradivo prejeli prepozno. Predlagal je, da na neformalnem sestanku s svetniki predlog proračuna uskladijo, pri pripravi novega pa naj občinska uprava upošteva pripombe.

Gorazd Veber (SDS) je med drugim povedal, da zaradi nejasnosti tudi na komisiji za okolje in prostor predloga niso obravnavali, od občinske uprave zato želijo odgovore na več vprašanj. Svetniki so z osmimi glasovi za umik in sedmimi proti razpravo o proračunu umaknili z dnevnega reda.

Župan Matjaž Orter je za NOVICE napovedal, da bo sklical željeni sestanek s svetniki in dodal, da ne razume, zakaj niso želeli opraviti splošne razprave, kjer bi svetniki že lahko podajali svoje pripombe. Z ugotovitvami, da proračun ni ustrezen, se ni strinjal, saj da je predlog pripravljen v skladu z državno metodologijo.

Največje naložbe: Prihova in plazovi

V predlogu proračuna, o katerem torej vsebinsko niso razpravljali, so največ denarja, to je 2,4 milijona evrov, predvideli za dokončanje izgradnje šole in vrtca na Prihovi.

Kar 2,9 milijona evrov bi namenili sanacijam številnih plazov, pri čemer naj bi po zagotovilih župana denar prispevalo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Predvidene so sanacije naslednjih plazov:v naselju Zlogona Gora (145 tisoč evrov), na cesti Spodnje Božje-Volavci (350 tisoč), ob stanovanjskih objektih v Okoški Gori 51 (202 tisoč evrov), Zgornjem Grušovju 10b (136 tisoč), na Partizanski cesti 115 (114 tisoč), v Straži pri Oplotnici 6 (61 tisoč), v Foštu 14 (159 tisočakov), v Okoški Gori 7 (159 tisoč), v Foštu 19 (269 tisoč), Ugovcu 32 (332 tisoč), ob stanovanjskem in gospodarskem objektu v Korit-nem 47 (282 tisoč), ob gospodarskem objektu v Zgornjem Grušovju 6 (111 tisoč), ob javni cesti Videčnik-Kangler (218 tisoč), ob javni cesti Globovnik-Okoška vas (92 tisoč), ob lokalni cesti Koritno-Cezlak v naselju Koritno (114 tisoč) in ob cesti v naselju Zlogona vas (154 tisoč).

120 tisočakov bi namenili menjavi strehe na VŠD Milenij, pri čemer bi del denarja skušali dobiti z razpisov. V aprilu naj bi začeli drugo fazo obnove Zdravstvene postaje v Oplotnici (elektro instalacije, stropi v čakalnicah in preureditev sanitarij in garderob za zaposlene), dela so po že sklenjeni pogodbi vredna dobrih 115 tisoč evrov

Kakšne popravke bodo vnesli v proračun, bo znano pred naslednjo sejo, ki jo bodo morali sklicati v kratkem. (NK)