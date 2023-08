Nujna sanacija visečega mostu

Levška brv. Narasla Savinja v času nedavne ujme naj bi jo dodatno poškodovala, zato so mnogi na socialnih omrežjih opozarjali, da brv ni več varna za prečkanje. Občina obljublja čimprejšnjo sanacijo.

Avgustovska uničujoča ujma naj bi poškodovala tudi viseči most, tako se govori med Celjani. Priljubljeni most oz. Levška brv, ki sprehajalcem in tekačem omogoča prehod z levega na desni breg Savinje ter obratno, naj ne bi bil več varen za prečkanje. Veliko objav na to temo je bilo na družbenih omrežjih.

Sprehajalcev na brvi ne manjka

Že pred ujmo so bile nekatere lesene deske na brvi načete, zadnje močno neurje pa naj bi jo poškodovalo do te mere, da ni več prehodna, se vrstijo zapisi.

Ko smo se sprehodili do brvi, ki je bila na občinski meji med Celjem in Žalcem zgrajena leta 1982 na obstoječih temeljih stare brvi, še vedno pa sprehajalce s strani Medloga vabi proti Petričku in na Brnico, smo opazili, da je še kako v uporabi.

MOC se pripravlja na sanacijo

Na Mestni občini Celje (MOC) so nam potrdili, da nameravajo v najkrajšem možnem času izvesti sanacijo Levške brvi, da bo varna za uporabo. “Zamenjati moramo dotrajane lesene podnice in med drugim zaščititi jeklene nosilne elemente. V drugi fazi sanacije načrtujemo tudi dograditev fizične ovire na desnem bregu, s katero bomo voznikom štirikolesnikov preprečili dostop do brvi,” so nam zaupali na MOC. Že pred časom so sicer zamenjali nekaj lesenih desk, kar pa seveda ni dovolj za dobro kondicijo brvi.

