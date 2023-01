Novoletni skok v Savinjo tokrat pospremilo toplo sonce

Najtoplejši prvojanuarski dan, odkar merimo temperature, je na tradicionalni novoletni skok v Savinjo pritegnil veliko junakov, ki so se pogumno podali v hladno reko. V lepem sončnem dnevu pa je na dogodku na Špici uživalo tudi veliko gledalcev.

V Savinjo, ki je na prvi letošnji dan imela 8 stopinj, se je spustilo okrog 70 pogumnih plavalk in plavalcev iz Celja in okoliških krajev. Najmlajša med njimi je bila 9-letna deklica.

Medtem ko pogumnim plavalcem letos temperatura vode ni povzročala tako velikih preglavic, saj so nekateri želeli v Savinji kar ostati, pa je bil nekoliko večji izziv močan tok tokrat precej visoke Savinje. Prav zaradi tega sta nekaterim morala na pomoč priskočiti tudi reševalca, ki sta jim pomagala priplavati do izhoda iz reka, ki pa so jo vsi zapustili nasmejani in dobre volje.

Več o tradicionalnem dogodku v aktualnem Celjanu. Od danes vas že čaka na prodajnih mestih. (MH)