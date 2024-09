Upokojeni novinarji raziskujejo Konjice, obiskali so tudi medijsko hišo Novice

Upokojeni a še aktivni novinarji največjih slovenskih medijev so to dopoldne obiskali tudi medijsko hišo Novice in Radio Rogla.

Novinarji, ki so v preteklih desetletjih odločilno soustvarjali slovenski medijski prostor, so to dopoldne obiskali Slovenske Konjice.

Novinarski kolegi in prijatelji pokojnega novinarja Dela, akademskega slikarja, nekdanjega slovenskega prvaka v boksu Marjana Skumavca, so se ustavili tudi v medijski hiši Novice in Radio Rogla ter v Galeriji likovnih prijateljevanj, da bi preverili, kakšne sledi je Skumavc pustil v teh krajih.

Skumavc je svoje zadnje desetletje namreč delno živel in ustvarjal na Konjiškem, kamor ga je pripeljala ljubezen.

Neverjetno pisano življenje

Skumavc je bil vse življenje zaposlen pri časopisni hiši Delo. Članke je objavljal tudi v Slovenskih novicah in Nedelu, kjer je vrsto let ustvarjal Nočno kroniko, s katero je na slovenskem vpeljal nov poročevalski stil, ki ga mnogi še danes posnemajo.

Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je diplomiral leta 1972 in nato dve leti študiral na specialki. Bil je dobitnik študentske Prešernove nagrade. V mladosti se je ukvarjal z borilnimi športi in bil dvakrat slovenski prvak v boksu.

Med tridesetletnim novinarskim delom (pokrival je področja, kot so kriminal, sociala, kultura, reportaža …) je slikal, imel okoli petdeset samostojnih razstav, sodeloval na številnih kolonijah in skupinskih razstavah. Po upokojitvi se je povsem posvetil slikarstvu. Umrl je septembra 2011.

V Slovenskih Konjicah je dokončal nekatere zelo pomembne slike svojega opusa, pomagal je pri ustanavljanju likovne kolonije na Resniku, kjer je prva leta tudi aktivno sodeloval, kolonija pa poteka še danes in nosi njegovo ime – Sumavčevi likovni dnevi na Resniku. Občina Zreče je na Resniku leta 2018 postavila portretni kip slikarja Skumavca, nekaj let zatem pa je v Zrečah vrata odprla galerijica, ki nosi njegovo ime – Atelje MS.