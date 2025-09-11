NOVICE danes praznujejo 35 let

Na današnji dan je pred 35 leti izšla prva številka lokalnega časopisa NOVICE, najstarejšega lokalnega časopisa v samostojni Sloveniji.

Časopis danes informativno pokriva območje štirih občin – Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica.

Aleš Mrzdovnik, urednik lokalnega časopisa NOVICE:

“Lokalni tednik NOVICE že od leta 1990 tedensko prinaša svež izbor zgodb, ki zadevajo prebivalce štirih občin, ki jih pokrivamo.

Vsako četrtek izide približno 3.600 izvodov – večino jih prejmejo naročniki, del pa gre v prodajo na kioske in v trgovine.

Časopis piše o ljudeh – njihovih uspehih, izzivih in zgodbah. Spremlja lokalno politiko in gospodarstvo, poroča o odločitvah občin in podpira delovanje društev ter nevladnih organizacij. Veliko prostora namenjamo športu in kulturnim ustvarjalcem z domačega območja.

Redno sodelujemo s humanitarnimi in izobraževalnimi ustanovami, spodbujamo dobrodelnost, okoljsko ozaveščenost in zdrav življenjski slog. Posebno pozornost namenjamo tudi mladim in starejšim.

V digitalni dobi del vsebin časopisa objavljamo tudi na spletnem portalu novice.si.”

Foto: naslovnica 1. številke (Konjiških) NOVIC.