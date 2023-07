Novi trener NK Celje je Albert Riera

Nogometni klub Celje je uradno potrdil, da bo njihovo člansko ekipo v prihodnje vodil Albert Riera. Novico so objavili tudi na klubski spletni strani, kjer so med drugim zapisali, da je 41-letni Španec ime, ki v nogometnem svetu nosi veliko težo. V lanski sezoni je ljubljansko Olimpijo popeljal do dvojne krone, prvič pa bo Celjane na treningu vodil jutri dopoldne. Veliko časa za spoznavanje z ekipo ne bo imel, saj se že ta konec tedna začenja Prva liga Telemach – Celje čaka v nedeljo gostovanje v Kidričevem. Že naslednji teden celjski klub začenja tudi z evropskimi nastopi. (Jure Mernik)

Foto: NK Celje

Oglas