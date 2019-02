Novi radar v Celju: Prehitre lovi v obeh smereh

Na Ljubljanski cesti je na drogu javne razsvetljave, kjer je bil prej postavljen stacionaren merilnik hitrosti, postavljena nova naprava. Kot so nam pojasnili na Mestni občini Celje, so na stalni lokaciji, kjer se meritve hitrosti izvajajo že nekaj let, zamenjali stari radar z novejšim sistemom, ki deluje na istem principu kot dosedanji. Novi radar je tehnološko zmogljivejši, saj posname bolj kvalitetne fotografije. Novost pa je tudi ta, da odslej lovi prehitre voznike v obeh smereh, proti centru mesta in proti Otoku.