Novi nadzemni zbiralniki odpadkov

Javno podjetje Simbio bo v teh dneh aktiviralo štiri nove nadzemne zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov.

Za ozaveščanje o pravilnem ločevanju in odlaganju odpadkov na terenu skrbi sodelavec Simbia, ki nadzira ločevanje, svetuje občankam in občanom in deli letake z navodili.

Lokacije novih zbiralnikov so na Trubarjevi ulici, Kersnikovi ulici in na križišču Trubarjeve in Čopove ulice. Do konca leta namerava družba Simbio postaviti nadzemne zbiralnice še na Milčinskega ulici na Hudinji in Na otoku. V sklopu obnove ulice bodo uredili še dve podzemni zbiralnici, in sicer na Razlagovi ulici in na Savinjskem nabrežju.

»Občanke in občane prosimo, da pravilno parkirajo svoje avtomobile, napačno parkirana vozila pred zbiralnicami namreč onemogočajo praznjenje zabojnikov,« še pojasnjujejo v Simbiu.

S postavljanjem nadzemnih in podzemnih zbiralnic odpadkov skrbijo za bolj urejen videz mesta. Sistem smo začeli uvajati oktobra 2018, ko so na prenovljenem Muzejskem trgu pred Osrednjo knjižnico Celje uredili prvo podzemno zbiralnico odpadkov v Celju. Od takrat je bilo v starem mestnem jedru urejenih 6 podzemnic, v drugih delih mesta pa 29 nadzemnic.