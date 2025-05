Novi guverner slovenskih Lionov bo Vlado Gobec iz konjiškega kluba

Zveza Lions klubov Slovenije je minulo nedeljo na konvenciji v Termah Zreče potrdila novo vodstvo za lionistično leto 2025-2026.

Za guvernerja Zveze Lions klubov Slovenija je bil izvoljen Vlado Gobec iz Lions kluba Konjice. Z delom guvernerja bo začel julija. Prva viceguvernerka je postala Marja Dolamič iz Lions kluba Ljutomer, drugi viceguverner pa Aleš Polajnko iz Lions kluba Ljubljana Barje. Na zboru članov v Zrečah so prisotni delegati iz 44 Lions klubov med drugim še podelili razrešnico aktualnemu guvernerju Vladimirju Bahču iz Lions kluba Novo mesto, ki svoje leto delovanja končuje konec junija.

V Lions Slovenija bodo junija sicer obeležili 35 let delovanja. Povezujejo že 62 slovenskih Lions klubov s 1.552 člani in 16 Leo klubov s 160 člani. Konvencije so se v Zrečah udeležili tudi gostje iz nekaterih tujih klubov. (N. K., Foto:Štefi Videčnik)