Novi avtomatski defibrilatorji za tri odročnejše kraje v občini Slovenska Bistrica

Občina Slovenska Bistrica je v začetku tedna predala nove avtomatske eksterne defibrilatorje (AED) v uporabo trem krajevnim skupnostim – KS Kebelj, KS Črešnjevec in KS Šmartno na Pohorju.

AED-ji z zunanjo omarico bodo nameščeni v Kotu na Pohorju, Pretrežu in Frajhajmu. Območno združenje Rdečega križa Slovenska Bistrica in gasilci pa bodo poskrbeli za usposabljanje krajanov za uporabo aparatov.

»Veseli nas, da se je Društvo za srčno žilne bolezni AED iz Kranja odzvalo potrebam občanov in je zagotovilo sredstva za vse tri AED-je z omaricami. V primeru srčnega zastoja AED-ji povečajo stopnjo preživetja občanom, ki živijo v bolj odročnih krajih in je čas zagotovitve nujne medicinske pomoči daljši,« še dodajajo v pojasnilu na spletni strani Občine Slovenska Bistrica.