Novembra sadimo vrtnice in tulipane

V novembru lahko sadimo vrtnice, katerim izberemo sončno mesto, Da jih mraz ne bo poškodoval, pazimo, da je cepljeno mesto 3-4 cm globoko. Do konca meseca oziroma do zmrzali imamo čas tudi za sajenje tulipanov. Čebulice prekrijemo z debelo plastjo preperelega hlevskega gnoja ali s šoto, ravno tako prekrijemo trajnice in zimzelene rastline. Gomolje kan in dalij izkopljemo šele, ko prvi mraz pomrzne poganjke. V lonce oziroma korita na balkonu lahko zasadimo nizke borovce, bršljan, reso in mačehe.

